【4月25日 CGTN Japanese】第2回世界人型ロボットスポーツ大会に関する記者会見が4月21日、北京で開催されました。今回の大会は北京市人民政府、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などが共同で主催し、8月22日から26日まで国家スピードスケート館で開催され、ロボット綱引き、投壺（とうこ、壺＜つぼ＞に向かって矢を投げ入れるゲーム）、重量挙げなどの競技が新たに追加されます。

今大会に参加するロボットは「より自主的」「より器用」「より実用的」になります。100メートル走を完全に自主的競技としたほか、家庭のシーンにおける衣類の整理、応急救援シーンにおける消火作業、小売りシーンにおける調理食品の製造などを増やし、ロボットが複雑なシーンにおいて自主的に、連続的に長時間の任務を遂行できるようにします。

大会では、競技と規則は全面的に最適化され、競技とシーン別の2種類、計32項目が行われます。競技には陸上、サッカー、体操、重量挙げ、武術、ストリートダンス、スポーツダンス、綱引き、投壺の9競技、26種目が含まれます。シーン別の試合では、家庭、ホテル、工業、応急、病院、店舗の6つに分けて試合が行われます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

