トランプ氏、イランとの停戦延長 封鎖は継続
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【4月22日 AFP】＜更新＞ ドナルド・トランプ米大統領は21日、イランとの協議が「何らかの形で」終結するまで停戦を延長すると表明した。一方、イランの港に出入りする船舶への封鎖措置は継続する。
イランとの停戦期限が迫る中、トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、仲介国のパキスタンから、イラン側が提案を取りまとめるまで攻撃を控えるよう要請があったと明らかにした。
その上で「米軍に対し、封鎖を継続するよう指示した。そして、彼らの提案が提出され、協議が何らかの形で決着に至るまで停戦を延長する」と述べた。
トランプ氏は19日、イランと交渉する米国の代表団をパキスタンの首都イスラマバードに派遣するとしていたが、ホワイトハウスは21日、交渉団の代表を務めるJ・D・バンス副大統領の出発を延期したと発表した。
一方、イラン外務省のエスマエル・バカエイ報道官は、イランの協議参加についての最終決定はまだ下されていないとし、「これは我々の優柔不断ではなく、米国側の矛盾したメッセージ、矛盾した態度、そして受け入れがたい行動に直面しているためだ」と述べた。(c)AFP