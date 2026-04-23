【4月23日 CGTN Japanese】中国の国産大型クルーズ船ブランドのアドラ・クルーズは4月20日、広東省広州市で2隻目の国産大型クルーズ船「アドラ・フローラシティ」の商品内容と初航海シーズンの航路を発表し、チケット販売を5月20日から正式に開始することを明らかにしました。

「アドラ・フローラシティ」の初航海の航路は、広州から中国香港、ベトナムのフエへ向かう5泊6日の国際クルーズを計画しています。今回発表された初航海シーズンには、短・中・長距離を組み合わせたクルーズ航路が含まれています。具体的には、中国香港、ベトナムへの4泊5日、5泊6日プラン、広州・香港・マカオグレーターベイエリア向けに特別に企画された香港宿泊プラン、そして人気のある8泊9日の「南洋風情ライン」では、ベトナム、マレーシア、ブルネイなどの人気観光地をカバーしています。

「アドラ・フローラシティ」は今年11月に引き渡しを完了し、広州南沙国際クルーズ船母港から初航海シーズンをスタートさせる予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

