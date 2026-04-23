【4月23日 CGTN Japanese】中国南部深セン市中心部の街頭にこのほど、高さ数十メートルの「巨大枕」が数個出現し、SNSで話題になっています。この「巨大枕」は、実は白色の大型エアドームで、サッカー場半分の大きさの工事現場を完全に覆い、密集した高層ビルの中に静かに横たわっています。

近くの工事現場の責任者は、「これは基礎ピット用エアドームと呼ばれ、掘削した基礎部分全体を覆い、防塵、騒音削減、防雨の役割を果たし、周辺環境に与える施工の影響を減らすことができる」と紹介しました。

工事現場周辺100メートルの範囲内には八つの住宅団地があり、最も近いビルは工事現場からわずか4メートルしか離れていません。このように密度の高い都市部での建設工事では、防じんや騒音削減が求められます。従来の囲いでは、騒音や粉じんが上方へ伝播する経路を遮断することができません。このプロジェクトでは基礎ピット用エアドームにより完全密閉施工技術を採用し、施工の進捗（しんちょく）、安全管理の制御と環境保護を両立できるようになっています。

基礎ピット用エアドームはほこりや騒音を遮断することができます。ポリフッ化ビニリデン樹脂をコーティングした高性能膜材であるPVDFフィルム材を採用し、B1級難燃防火等級（中国の難燃建材基準の上から4番目）を満たし、98%の粉じんを遮断し、騒音を15～20デシベル低減することができます。その動作原理は、ブロワーを通じて新鮮な空気を内部に送りつづけ、内外に気圧差を生じさせることで膜構造を支えることです。掘削基礎ピット用エアドーム全体の敷地面積は約4000平方メートル、スパンは40メートルに達し、最大高さは20メートルで、大型設備を内部に収容して施工を進める要件を基本的に満たしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

