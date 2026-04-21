【4月21日 CGTN Japanese】第6回中国国際消費品博覧会（消博会）が4月18日、海南で幕を閉じました。60以上の国と地域から3400以上のブランドが出展し、44回の新製品発表イベントを通じて277点の新商品が披露されました。この消費の祭典とも言える博覧会に参加した多くの外資企業は、中国の新たな消費トレンドに目を向け、積極的に新たなビジネスチャンスをつかもうとしています。

タイのCPグループ（チャロン・ポカパン・グループ）中国地区上席副会長の薛増一氏は、「中国には14億人規模の巨大な消費市場があり、消費傾向も非常に高いレベルにある。人々は生活の質の向上を求めており、多様性、利便性、安全・健康、品質と価格のバランスといったニーズが強く、その潜在力は極めて大きい」と述べました。

フランスのロレアルグループ・トラベルリテール・アジア太平洋地区担当マネジャーの艾知行氏は、「ロレアルは中国市場に揺るぎなくコミットしており、今後数年間、トラベルリテール分野において、引き続き海南市場への投資を続けていく予定だ」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

