【4月20日 AFP】米南部ルイジアナ州シュリーブポート市で19日早朝、銃撃事件が発生し、8人の子どもが殺害された。警察当局によると、背景には家庭内暴力があるとみられている。

午前6時過ぎに発生した事件は、銃による暴力の統計サイト「ガン・バイオレンス・アーカイブ」によれば、過去2年で米国内最悪の銃撃事件となった。

容疑者は成人男性で、車での逃走後に警察とのやり取りの中で銃撃により死亡したと当局は発表している。身元は直ちに公表されていない。シュリーブポートの市長は米CNNに対し、容疑者が自ら撃ったのか、警察の発砲によるものなのかは明らかになっていないと語った。

警察当局は会見で、犯行の現場が住宅3件にまたがっており、捜査員が証拠の収集を進めていると述べた。

死亡したのは1歳から14歳までの子どもで、その中の数人は容疑者の「親族」だったと続けた。発砲したのは容疑者1人のみで、この事件を「家庭内のトラブル」と表現した。

シュリーブポートの市長は、容疑者が2人の女性と何らかの関係があり、その女性たちも銃撃されたという。関係の詳細については不明となっている。

市長は、女性2人が「非常に、非常に重篤な状態にあり、現時点では彼女たちから情報を得ることができない」と述べた。ABC系列の地元局KTBSによると、2人は頭部を撃たれたと報じている。

容疑者が襲った2件目の家には合計9人の子どもがいて、そのうち1人は生存しており、命に別条がないけがで入院しているという。(c)AFP