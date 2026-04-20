【4月20日 CGTN Japanese】大規模モデル技術の進化が進む中、中国のインターネット大手による医療・保健分野での競争は全面的に激しさを増しています。京東（JDドットコム）、阿里巴巴（アリババ）、百度（バイドゥ）などに続き、美団（Meituan）もAI医療に参入しました。

4月14日、美団医薬健康は、AI家庭健康コンシェルジュなどのサービスを発表しました。ユーザーは、文字や画像で自身の症状を説明したり、特定の薬について質問したりすることで、美団のサービスからそれに応じたアドバイスを受けることができます。美団医薬健康事業部の李暁輝総経理は、「家庭の健康管理は、医薬品小売業にとって次のビジネスチャンスです」と述べました。

近年、中国のインターネット大手はAI医療分野への進出を加速させており、医療向け大規模モデルやAI医療エージェント製品を相次いで展開しています。ただし、各社で活用シーンや参入の切り口には違いがあります。

例えば、アリババ傘下の「阿里健康」の製品は医師向けの専門AIアシスタントとして位置付けられています。アントグループの製品は、問診相談や健康知識の普及、慢性疾患の管理といった分野で活用されています。騰訊（テンセント）は画像診断支援の分野に注力しており、京東は医療向け大規模モデルを打ち出したうえ、最近では「AI＋医療機器」戦略の強化も発表しました。百度健康も4月上旬に「有医助理」を公開し、自社の大規模モデルの活用範囲を、検索やQ&Aから、論文作成支援、臨床文書の作成、患者フォローアップなどの実務領域へと広げています。

中国のインターネット大手がAI医療アシスタント分野に力を入れるのは、技術の蓄積、データ資源、市場ニーズを踏まえた総合的な戦略判断によるものです。インターネット大手は、ユーザーデータの蓄積やエコシステム統合の面で強みを持っており、これがAI医療アシスタントの活用シーン拡大を支える重要な基盤となっています。膨大なユーザーデータを持つことに加え、分野を超えた連携にも強く、決済、電子商取引（EC）、ハードウェアなど幅広い資源を生かして、医療サービスを一体的に提供できる点も強みです。

一方で、専門家は、医療は規制が厳しく、リスクも高く、責任も重い特殊な分野だと指摘しています。AIは、症例管理や検査データの分析、研究開発などの面で、人々が健康サービスを利用する際のハードルを下げ、効率を高めることはできますが、あくまで補助的な役割にとどまります。法令遵守や臨床上の責任、さらに倫理や人間性の観点から見ても、医師や薬剤師による専門的な判断は依然として代替できないとみられています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

