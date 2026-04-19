【4月19日 CGTN Japanese】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は4月15日の記者会見で、「中東紛争による世界経済へのダメージが拡大している中、中国経済は依然として強靭（きょうじん）性を備えており、巨大な潜在力を有している。中国経済は今後も世界に対して前向きな影響を与えるだろう」と強調しました。

ゲオルギエワ専務理事はその際、「中東紛争はエネルギーやサプライチェーンにおいて、世界経済に深刻なダメージをもたらしている。湾岸地域からの輸入に大きく依存する一部の国や経済圏では、石油や天然ガスと関連原材料の供給不足がすでに発生している。中東で‌の戦闘がたとえ早期に終結したとしても、サプライチェーンが元通りになるにはまだ時間がかかる。こうした状況を受けて、IMFは最新版『世界経済見通し』において、2026年の世界経済成長予測を下方修正した」と説明しました。

ゲオルギエワ専務理事はまた、記者からの中国経済に関する質問に答えた際、「中国は非常に大きな潜在力を有している。中国が現在進めている経済成長モデルの転換、すなわち輸出主導型から国内消費主導型へ、物品貿易中心からサービス業中心へと移行する動きが、中国経済に強力な推進力をもたらしている。当然ながら、中国経済の規模を考えれば、良好なパフォーマンスを示すことは世界の他の地域にも前向きな波及効果をもたらしていく」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

