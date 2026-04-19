【4月19日 CGTN Japanese】中国国家林業・草原局が4月15日に発表したところによると、フランス・パリで開催された第 224 回ユネスコ執行委員会において、中国の常山地質公園と四姑娘山地質公園が世界ジオパークに正式認定されたことが分かりました。これにより、中国国内の世界ジオパーク認定数は51カ所となり、全国24の省・自治区・直轄市および香港特別行政区に分布しています。

常山地質公園は中国東部の浙江省衢州市常山県に位置し、面積は1043.10平方キロメートルです。このジオパークには新原生代から新生代にかけての連続的な地層が良好に保存されており、東アジア地域の約10億年に及ぶ地質的進化史の中で、最も連続性の高い地層記録を持つ地域の一つとされています。また、フデイシや三葉虫などの古生物化石も多数産出しています。

四姑娘山地質公園は中国西部の四川省アバ・チベット族チャン族自治州小金県にあり、チベット高原と四川盆地の移行地帯に位置しています。面積は2764.01平方キロメートルで、「松潘―甘孜造山帯」に特徴的な「西康式」褶曲や「西康群」のタービダイト層、チベット高原東縁にそびえる極高山群、独自の氷河地形などを主な地質的特徴としています。この地域は古テチス海の閉鎖からチベット高原東縁の隆起に至る地質的変遷を記録しており、高い科学的価値と国際的な比較研究上の意義を有します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

