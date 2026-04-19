【4月19日 CGTN Japanese】中国科学院微小衛星イノベーション研究院が4月15日に明らかにしたところによると、3月30日午後7時に打ち上げられた中国で自主開発された軽舟試験宇宙船は順調に軌道に投入され、現在までに初期飛行制御テストを完了しました。さらに、軽舟は長期間の試験のために高度600キロの軌道に自律的に上昇しました。このことは、中国の新型低コスト貨物宇宙船の技術実証における重要な進展を示しています。

軽舟の自重は4.2トンで、搭載重量は1トンです。一体型の単一モジュール設計を採用しているために空間利用率が高く、複数の型式の運搬ロケットに対応可能で、密閉および真空環境の搭載物に対して軌道上での長期試験プラットフォームを提供でき、設計寿命は3年です。

今回の軽舟の主な実証目標には、軽量密閉モジュール、熱と環境制御、推進システムなどの主要技術の難関克服や新素材や新技術の軌道上での応用実証、長期間の軌道上滞在、さらに多くの拡張ミッション試験などがあります。

軽舟は最初の高度200キロに投入されてから、次に高度600キロまでの大規模な軌道変更を完了しました。累計3000秒以上の軌道上での点火を実施し、1回数百秒に及ぶ長時間の定常状態軌道変更点火にも成功し、全運用条件下における安定して優れた性能を示しました。

軽舟は今回の試験飛行により、全体設計、構造、熱制御、制御、推進などの中核システムの信頼性が実証され、最終的な貨物宇宙船の開発に向けた技術基盤が確立されました。また、中国の宇宙ステーションへの弾力性のある補給や商業宇宙事業の発展に新たな道を開きました。今後も軌道上で引き続き多くの科学研究と検証プロジェクトを実施する予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

