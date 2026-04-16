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【4月16日 AFP】英国放送協会（BBC）は15日、最大2000人の人員削減を行うと発表した。メディア業界で競争が激化する中、今後2年で5億ポンド（約1077億円）のコスト削減を目指す。その一環として、全従業員の1割弱を削減する。

BBC暫定会長のロドリ・タルファン・デイビス氏は声明で、BBCは「重大な財政的圧力に直面しており、迅速に対応する必要がある」とし、「全体の従業員削減数は1800人から2000人を想定している」と述べた。BBCの従業員は現在、約2万1500人。

BBCは、運営費の50億ポンドから今後2年間で5億ポンドを削減する。これまでは、今後3年でコストの10％を削減するとしていた。

地元メディアによると、今回のリストラは過去15年で最大規模。BBCのライセンス料収入は2017年以降実質24％減少しているという。

一方、BBCは、ドナルド・トランプ米大統領から、トランプ氏の演説の一部を恣意的に編集したとされる問題で、少なくとも100億ドル（約1兆6千億円）の損害賠償請求により提訴された。

この問題を受け、ティム・デイビー会長は辞任。新しい会長には米IT大手グーグルの元幹部マット・ブリティン氏が来月就任する。(c)AFP