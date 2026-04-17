【4月17日 CGTN Japanese】中国最大規模を誇る科学向けインテリジェント計算クラスターが4月14日、中部の河南省鄭州市にある国家スーパーコンピューティング・インターネット中核ノードで稼働しました。これは中国にとって、人工知能（AI）を活用した科学研究のためのコンピューティングインフラ分野での重要なブレークスルーとなります。

この中核ノードにはさまざまなデータセットやツール、1000種類以上のオープンソースの大規模言語モデルが集約されており、迅速な開発と展開が可能になっています。ユーザーはスーパーコンピューティング・インターネットプラットフォーム上でソフトウェア設定やITプロセスを扱う必要がなく、自然言語でニーズを伝えるだけで、「スーパー科学コンピューティングインテリジェントエージェント」が自動的にタスクを分解し、モデルを呼び出し、計算リソースを割り当て、エンドツーエンドの処理を完了させます。これにより、科学研究タスクの完了時間が大幅に短縮される見込みです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

