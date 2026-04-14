【4月14日 AFP】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はユダヤ暦のホロコースト記念日となった13日、米国と共に実施した攻撃でイランの指導部に「これまでで最も重い打撃」を与えたことを強調した。

エルサレムのホロコースト記念館で行われた式典で、ネタニヤフ氏は「われわれはイランの政権史上最も重い打撃を与えた。イランはこれまでになく弱体化している」とし、「2年半にわたり、ガザ、レバノン、シリア、イエメン、ヨルダン川西岸でイランの悪の枢軸を体系的に粉砕してきた」と成果を強調。

また「もしわれわれが行動しなかったら、ナタンズ、フォルドゥ、イスファハン、パルチンといった名前が、アウシュビッツ、トレブリンカ、マイダネク、ソビボルのように恐怖の代名詞になっていたかもしれない」と述べ、イランの核施設をナチス・ドイツ時代の絶滅収容所に例えた。式典の様子は同日、放送された。

イスラエルは13日夕方から14日の夕方まで、第2次世界大戦中にナチス・ドイツによって殺害されたユダヤ人600万人のを追悼する。

この行事は、ユダヤ暦に従い毎年4月または5月に行われるもので、1月27日の「ホロコースト犠牲者を想起する国際デー」とは異なる。(c)AFP