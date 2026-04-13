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【4月13日 AFP】フィリピン当局は13日、中国と領有権を争う南シナ海の南沙諸島（スプラトリー諸島）周辺の海域で、中国の漁船がシアン化合物を海に放出したと述べた。

南シナ海をめぐって中国は、国際的な裁定にもかかわらずそのほぼ全域を自国領だと主張している。

フィリピンの国家安全保障会議（NSC）は、スプラトリー諸島のセカンド・トーマス礁周辺で昨年から毒物が放出され始めたと主張した。

NSCのコルネリオ・バレンシア副局長は記者会見で「アユンギン礁でのシアン化物の放出は、海域の魚の個体数を減少させ、海軍の重要な食料源を奪う破壊行為だ」と指摘し、また「汚染された水への接触や魚を食べることで海軍兵士の健康を脅かし、サンゴを傷つける」として中国側の行動を非難した。

フィリピン海軍のロイ・ビンセント・トリニダード報道官は、2025年の2月、7月、10月に中国の小型船からシアン化物の瓶10本を押収したと述べた。小型船は、中国の漁船から発進したとされる。

また同報道官によると、フィリピン兵が先月、別の小型船の乗組員が礁の近くの水域に毒物を撒いているのを目撃したとされ、その後、周辺の海水からはシアン化物の陽性反応が確認されたという。

NSCのバレンシア氏は、毒物放出疑惑について中国側に説明を求めたものの、中国側からは正式な返答ないと説明した。AFPの取材要請に対しても、現時点までに中国大使館から返事はない。

放出されたシアン化物についてバレンシア氏は、アユンギン礁を損傷させるリスクがあり、またフィリピン軍が駐留している第2次世界大戦中に建造された戦車揚陸艦シエラマドレ号の構造基盤への影響も懸念されると述べた。

比海軍は1999年、中国の海洋進出を阻止する目的で、シエラマドレ号をアユンギン礁に意図的に座礁させた。(c)AFP