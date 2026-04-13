【4月13日 CGTN Japanese】4月11日午前、中国内蒙古自治区に新たな自由貿易試験区が設置されました。これにより、中国の自由貿易試験区は23カ所となりました。

中国（内蒙古）自由貿易試験区の対象面積は119.74平方キロで、3つのエリアから構成されています。内訳は、フフホト（呼和浩特）エリアが76.28平方キロメートル（フフホト総合保税区0.88平方キロを含む）、満州里エリアが25.11平方キロメートル（満州里総合保税区1.44平方キロメートルを含む）、エレンホト（二連浩特）エリアが18.35平方キロメートルとなっています。

国務院報道弁公室は10日、政策に関する定例記者説明会を開き、「中国（内蒙古）自由貿易試験区総合計画」（以下「総合計画」）の概要について説明を行いました。中国商務部の担当者は、「内蒙古は中国・モンゴル・ロシア経済回廊の重要な拠点であり、『総合計画』は同試験区が周辺国との連携と融合を深め、周辺運命共同体の構築を後押しするものだ」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

