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【4月12日 AFP】ローマ・カトリック教会の教皇レオ14世は11日、戦争を煽る者たちを非難し、世界中の数十億人に平和を受け入れ、「再び愛、節度、良い政治を信じる」よう呼びかけた。

レオ教皇は、聖ペトロ大聖堂での平和のための祈りの集いで「この歴史的な劇的な時代に共に立ち向かうために信仰が必要だ」とし、「自己崇拝と金銭崇拝はもうたくさんだ！権力の誇示はもうたくさんだ！戦争はもうたくさんだ！真の強さは命に仕えることにある」と強く訴えた。

世界の14億カトリック信者の穏やかな指導者として知られるレオ教皇の発言は、慎重な口調ではあったが、それでも世界中で起きている紛争に対するこれまでで最も強い批判の一つとなった。

「親愛なる兄弟姉妹たち、国家の指導者には確かに重い責任がある。彼らに向かって叫ぶ：やめなさい！今こそ平和の時だ！再軍備を計画し、致命的な行動を決定するテーブルではなく、対話と仲介のテーブルに座れ！」

レオ教皇はこれまでと同様、政治家の名前を挙げず、特定の国を名指しすることはなかった。(c)AFP