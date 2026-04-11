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【4月11日 AFP】米国生まれの子ども向けテレビ教育番組「セサミストリート」の人気エピソード「Pigs in Space（宇宙のブタ）」のファンなら、性差別が地球上に限った話ではないことをご存じだろう。米航空宇宙局（NASA）主導の国際月探査「アルテミス計画」で米国とカナダの宇宙飛行士4人が搭乗する宇宙船オリオンの2300万ドル（約37億円）相当のトイレが故障した際、修理を担当したのは唯一の女性であるクリスティーナ・コック飛行士だった。

コック氏は不運な事態を何とか乗り切ろうとしながら、「宇宙の配管工であることを誇りに思う」と語った。

キャンピングカーの車内ほどの広さしかない空間で4人が生活する状況において、トイレ詰まりは深刻な問題だ。

狭いトイレは無重力環境対応で空気を使って吸い込むため、耳栓が必要なほどの騒音を発する。便は使い捨ての袋に入れておき、地球に帰還してから処分する。

そのため、船内をチョコレート色の物質が入った容器が漂っているのが目撃された後、カナダのマーク・カーニー首相が電話でカナダ人のジェレミー・ハンセン飛行士に「朝食のパンケーキには（ヘーゼルナッツスプレッドの）ヌテラよりもメープルシロップの方が好みか？」を尋ねた時、ちょっとした笑い声が上がったのだ。(c)AFP