【4月12日 CGTN Japanese】米国が2月末にイランに対する軍事攻撃を開始して以来、戦闘コストはすでに数百億ドルに達していると推定されています。あるシンクタンクの専門家の試算では、米国がイランとの戦闘に費やしているコストは1日当たり5億ドルと見込まれるということです。

米国企業研究所の上級研究員で元国防総省高級予算担当官のエレイン・マカスカー氏によると、米国が2月28日にイランに対する軍事行動を開始してから、5週間で支出した金額は223億ドルから310億ドルと推計されています。これには2025年12月以降の中東への米軍追加部隊配備コストが含まれますが、戦闘終了後に確定する全面的な戦闘損害評価は含まれていません。

マカスカー氏が見積もった戦闘コストには戦闘による損害と装備交換に伴う21億ドルから36億ドルのコストが含まれており、高い方の試算には出火したランドリールームを修復するため中東戦域から撤退した空母「フォード」や、カタールに配備されドローン攻撃を受けたAN/FPS-132早期警戒レーダーシステムの修復などに対応するための高額の費用が含まれています。

また、米国戦略国際問題研究所の上級顧問で退役陸軍将校のマーク・カンシアン氏の試算では、イランとの戦闘における米軍の1日当たりの消耗額は5億ドルに上り、開戦後わずか6日間で米軍が受けた戦闘による損害とインフラ損失は少なくとも14億ドルに上ったとのことです。カンシアン氏はさらに、米軍が外部への公開を厳格に制限しているため、実際の戦闘コストはさらに高額である可能性もあると指摘しました。

米国とイランは米国東部時間4月7日夜、停戦を宣言し、2週間の交渉を開始しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

