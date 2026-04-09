【4月9日 CGTN Japanese】タイで3月25日～4月5日に開催された第47回バンコク国際モーターショーには37の自動車ブランドと8つの二輪車ブランドが集結しました。出展した中国ブランドは多く、地元住民が相談や購入のために次々に訪れ、一部の中国の自動車メーカーの展示エリアの前には長蛇の列ができました。この熱狂の背景には、タイの消費者による「メイド・イン・チャイナ」への高い信頼があります。

タイ工業連合会の統計によると、2025年には同国での電気自動車（EV）の販売台数は前年比80%増で12万台を超え、中でも中国ブランドのEV市場シェアは8割以上でトップを維持しています。

タイのアヌティン首相はバンコク国際モーターショーを訪れ、中国の自動車メーカーの展示エリアを見学した後、「中国ブランドは技術と価格の面で強い競争力を持ち、タイの自動車産業の質の高い発展を力強くけん引し、東南アジアのグリーンモデルチェンジに力強い動力を注入するだろう」と高く評価しました。

中国の新エネルギー車のコストパフォーマンスは現在の国際原油価格の上昇を背景に、より多くの消費者に支持されています。会場に訪れたバンコク市民の多くは、車を選ぶ上で価格は重要な考慮であり、中国ブランドの乗用車はスペースが広く、エネルギー消費量が少なく、コストパフォーマンスが際立っていることから、タイの消費者の選択肢を豊富にしているとの見方を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

