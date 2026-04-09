【4月9日 CGTN Japanese】中東情勢の悪化は世界の高級品消費にも影響を与えています。高級車であれ高級品であれ、販売に短期的な衝撃を与えるだけでなく、エネルギー価格や金融市場を通じて世界の高級品消費の心理をさらに弱める可能性があると懸念されています。

中東地区は多くの高級商品や高級車メーカーにとって、重要かつ高利益を期待できる成長市場です。フェラーリを例にとると、同社は2025年に中東地区で626台を納車し、この販売台数は英国やスイス、フランスを上回りました。しかし衝突勃発後、フェラーリはほとんどの車種の中東地区への出荷を停止し、株価も過去1カ月で16%以上下落しました。

衝突発生以来、高級品企業の株価は乱高下しており、フランスの高級ブランドグループのモエヘネシー・ルイヴィトン (LVMH)やエルメスなどの高級品主要大手の時価総額が計約1000億ドル（約16兆円）も下落しました。

モルガン・スタンレーの統計によると、中東地区は世界で最も急成長している高級品市場であり、主に裕福な旅行者が売り上げをけん引しています。アラブ首長国連邦の高級品消費の約60%は旅行者によるものです。しかし現在、この地域の安全についての評価が損なわれていることから、アナリストは、たとえ停戦しても、裕福な観光客は長期にわたりこの地域を避けるとの見方を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

