【4月8日 CGTN Japanese】2026年サッカーワールドカップの決勝トーナメント進出48チームがこのほど発表され、中国発アートトイブランド、ポップマート傘下のラブブと国際サッカー連盟（FIFA）とのW杯コラボシリーズも発売されました。縫いぐるみ、ストラップ、冷蔵庫用マグネット、グラス、ミニサッカーバッグなどがあり、うちブラインドボックスの価格帯は59～129元（約1360～3000円）です。

発売して間もなく多くの商品は完売したものの、プレミアム効果は比較的弱かったです。中国のレビューアプリ「得物」のデータによると、4月2日にラブブ「catch the win」縫いぐるみの発売価格は599元（約1万3800円）でしたが、これまでの最高値は718元（約1万6500円）で、119元（約2700円）程度値上がりしただけです。また、FIFAとのコラボシリーズブラインドボックス5種類のうち、グラスが最も人気を集めているものの、プレミアム価格差はわずか10～40元（約230～920円）程度で、その他のブラインドボックスシリーズより少ないです。

ポップマートは3月25日、2025年度年次報告を発表し、売上高は前年比184.7%増の371億2000万元（約8538億円）、純利益は同284.5%増の130億8000万元（約3008億円）となり、うちラブブシリーズの売上高は同365.7%増の141億4000万元（約3252億円）でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

