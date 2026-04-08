【4月8日 CGTN Japanese】中国高等教育出版社はこのほど、中国が主導する国際学術誌「Vita」の紙版を今年6月に正式に刊行すると発表しました。同誌は国際的なトップレベルの学術誌を目指して、生命科学と生物医学分野に焦点を当てており、世界中の研究者に無料で公開されます。

「Vita」という名称はラテン語で「生命」を意味しています。昨年8月、中国の15の大学・研究機関が共同で「生命科学オープンアライアンス」を立ち上げ、「Vita」の創刊を正式に発表しました。現在、このアライアンスの参加機関は30以上にまで拡大し、国内外のトップクラスの科学者約100人が学術顧問委員会に加わっています。

中国科学院の院士（アカデミー会員）である施一公西湖大学学長は「『Vita』のような学術誌は発信力を体現するものだ。中国の科学技術論文は世界全体の約20％を占めており、5編に1編は中国発で、非常に大きな貢献をしている。それに比べ、中国の科学技術誌はまだ少なく、優れた論文のほとんどは海外の学術誌に発表されている。中国にとって、質の高い学術誌を創刊し、育成していくことは極めて重要であり、喫緊な課題だ」と述べました。

また、「Vita」は先端性・先駆性・革新性・変革性の四つの観点を査読基準とするとともに、一般公開され、論文の著者に投稿料を請求しないということです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

