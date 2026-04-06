【4月6日 AFP】英国で7月に開催される音楽フェスティバルに、反ユダヤ的な発言で知られるラッパーのカニエ・ウェスト（48）の出演が決まったことを受け、食品飲料大手のペプシコと、アルコール飲料大手のディアジオが5日、スポンサーを降りると表明した。

「イェ」と改名したウェストは、欧州ツアーの一環として、7月にロンドンで開催されるワイヤレスフェスティバルに3夜連続で出演することが先月、決まった。

イベントの主要スポンサーだったペプシコの広報担当者はAFPに「ワイヤレス・フェスティバルのスポンサーから降りることを決定した」とだけ述べ、その理由については明らかにしなかった。

ウェストの出演をめぐっては、キア・スターマー英首相も懸念を表明。英サン紙に対し「過去の反ユダヤ的発言やナチズムの称賛にもかかわらず、ワイヤレス・フェスティバルへの出演が決まったことは非常に懸念すべきことだ」と述べ、「いかなる形であれ反ユダヤ主義は忌まわしいものであり、断固として対処しなければならない」と付け加えた。

ジョニーウォーカーなどのブランドを展開するディアジオの広報担当者も「主催者側に懸念を伝えた」とし、現時点ではスポンサーを降りる意向だとAFPに語った。

フェスティバルの運営会社であるライブ・ネイションは、現時点までにAFPの取材要請に応じていない。

ウェストの欧州ツアーはすでに物議を醸している。フランスでは、マルセイユ市長が6月に予定されているコンサートについて「ウェストさんは歓迎されない」と述べた。(c)AFP