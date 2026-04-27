【4月27日 東方新報】3月の香港は、「散策」しながら楽しむのに最適な季節だ。街角から美術展の会場まで、至るところに芸術が息づいている。

西九文化区をそぞろ歩けば、大型インタラクティブアート作品「夢遊する猫の世界」の大きな猫のオブジェがビクトリアハーバー（Victoria Harbour）の畔に寝そべっている。その愛らしい姿に、人びとは足を止めて写真を撮っている。

展覧会場に足を踏み入れれば、そこにはまた別の世界が広がっている。香港芸術月間の最大の目玉イベント「アート・バーゼル香港展覧会（ArtBasel）」と「アート・セントラル（ArtCentral）」が同時に開催され、世界トップクラスのギャラリーと先鋭的なアーティストたちが斬新な作品を持ち寄り、コレクターや芸術愛好家たちがこぞって訪れている。

またオークション会場では、英国系の世界最古の国際競売会社「サザビーズ（Sotheby's）」が著名な米国の画家マーク・ロスコ（Mark Rothko）の『Red, Brown, and Black』を出品し、その評価額はなんと7億8000万香港ドル（約159億1200万円）にもなった。またやはり英国のアート作品競売会社「クリスティーズ（Christie's）」は、ドイツの抽象画家ゲルハルト・リヒター（Gerhard Richter）の『抽象画（Abstraktes Bild）』を出品し、最終的に9210万香港ドル（約18億7884万円）で落札された。これら不朽の名作の巨匠の筆の息吹に、一般の人びとが間近に触れる機会になった。

夕暮れ時にセントラル（中環）に向かえば、香港会所ビルの外壁に光と影の投影作品『DeePle The People』が映し出される。動く映像が都市の建物と対話しながら、国際都市としての香港の活力を表現している。

街角から展覧会場まで「芸術三月」は多様な形で都市空間に溶け込んでいる。芸術はもはや殿堂に収められた秘蔵品ではない。人びとの日常の一部となり、春の日差しの下で、香港を芸術の輝きに満ちた街へと変えている。(c)東方新報/AFPBB News

