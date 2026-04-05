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【4月5日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は4日、イランが48時間以内に停戦合意し、ホルムズ海峡を開放しなければ「あらゆる地獄が降り注ぐ」と圧力を強めた。イラン側は「地獄の門」はトランプ氏に開かれると反発。停戦協議の先行きは不透明な状態が続いている。

トランプ氏は、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、「イランに対して10日間の猶予を与え、合意を結ぶかホルムズ海峡を開くように求めたことを覚えているか」と、先月末の警告に言及した。

トランプ氏は3月26日、協議が続いているとして、イランのエネルギー施設攻撃の停止期間を4月6日まで延長すると発表していた。

その上で「時間切れが迫っている。あらゆる地獄が彼ら降り注ぐまで48時間だ」と投稿した。

イランの中央軍司令部のアリ・アブドラヒ・アリアバディ将軍は4日、トランプ氏の警告を「無力で、神経質、不安定で愚かな行動」と声明で非難した。

アリアバディ氏は、トランプ氏の表現を逆手に取り、「このメッセージの単純な意味は、地獄の門があなたに開かれるということだ」と反発した。(c)AFP