【4月6日 CGTN Japanese】上海張江ロボットバレーにあるロボットメーカーの「智元機器人（アジボット）」の量産工場で3月30日、同社の人型ロボット1万台目のラインオフ式典が行われました。同社が人型ロボットの年間生産台数5000台の完成を発表してからわずか3カ月でした。アジボットの共同創業者である彭志輝最高技術責任者（CTO）は、「1万台はゴールではない。我々にはエンボディドAI（AIを組み込んだ物理的に作動する機械）を玩具から未来の生産力に真に変える能力、すなわち技術力による確実性が備わっていることを証明する節目だ」と述べました。

アジボットのパートナーで上級副総裁でもある汎用業務部の王闖総裁によると、同社がこれまでに製造した1万台のロボットが商業投入された主要なシーンには科学研究機関やデータ収集、娯楽会場での説明や接客、工場での部品の着脱などの8つがあります。王総裁はまた、同社は2027年により大規模な量産を実現する見通しで、「2027年末には10万台目のラインオフを迎えられるだろう」と説明しました。

中国は今年、人型ロボットが大規模納品の重要な時期を迎えており、大手メーカーの多くがすでに1万台級の量産計画を確定しました。宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の創業者である王興興最高経営責任者（CEO）は2月、2026年の同社の計画出荷台数は1〜2万台と発表しました。ユニツリー・ロボティクスの2025年の人型ロボットの実際の出荷台数は5500台を超えました。また、もう一つの人型ロボットメーカーである優必選科技（UBTECH）も、工業用人型ロボットの生産能力を年内に1万台レベルに引き上げる目標を発表しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

