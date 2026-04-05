【4月5日 CGTN Japanese】駐中国韓国大使館は3月31日、韓国が3月30日から中国公民向けマルチビザの発給要件を緩和し、有効期間を延長することでより多くの観光客の訪韓を促進すると発表しました。

韓国の聯合ニュースによると、今回の措置により、過去に訪韓したことがある中国公民は5年間有効なマルチビザを申請できるようになるとのことです。また中国主要14都市の住民に対しては、現行の5年マルチビザから10年マルチビザへ有効期間が延長されます。14都市は北京、上海、広州、深セン、天津、南京、青島、重慶、アモイ、杭州、蘇州、寧波、長沙、武漢です。

韓国大使館はさらに、韓国に100万ドル以上を投資している企業の従業員も、マルチビザの有効期間を5年から10年へ延長できるとしています。

韓国聯合ニュースは、今回の措置はマルチビザの有効期間を拡大することで、中国の「リピーター」を誘致し、企業家やビジネス関係者の入国をさらに利便化することを目的としていると分析しています。韓国大使館は、ビザ発給要件の緩和を通じて、両国の人的往来や観光、ビジネス交流が促進されることに期待を寄せました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

