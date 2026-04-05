【4月5日 CGTN Japanese】米アウトドアの大手ブランド、パタゴニアの中国支社は、4月から「地球使用料」を徴収すると発表し、物議を醸しています。同社のフラッグシップストアで衣類を購入すると、最初の商品には送料15元（約345円）を払い、1点追加するごとに5元（約115円）が加算されます。顧客が返品しない場合、店舗は送料を返金しますが、返品・交換する場合は送料15元が差し引かれ、未返金のすべての送料は環境保護の公益プロジェクトに寄付されることになっています。

具体的には、2点の商品を購入する場合、送料として20元（約460円）を支払うことになり、最終的に2点を返品・交換した場合、送料は返金されません。1点のみ返品・交換した場合は、送料の5元が返金され、返品・交換しなかった場合は、送料の20元が返金される仕組みです。

同社はソーシャルメディアで14ページに及ぶ「地球使用料」の内容を説明し、2025年の「ダブル11（中国における年間最大のECショッピングイベント）」期間中の返品率が69.7%に達し、2023～2025年に天猫（Tmall）のフラッグシップストアでは、出荷により190.36トンの二酸化炭素排出、返品の処理で40.9トンの二酸化炭素排出が生じたことを明らかにしました。

これについて、ネットユーザーからは、「多額の料金を請求しようとしている」「商品のサイズが合わないため返品が必要になった場合、送料を消費者が負担すべきではない」などさまざまな声が上がっています。

パタゴニアは1973年に設立され、サーフィン、ロッククライミング、登山などアウトドア用品の製造に特化した会社です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

