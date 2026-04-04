【4月4日 CGTN Japanese】中国最大の国防・重工メーカーNORINCOが開発した中国初となる7トン級大型輸送ドローン「長鷹-8」（NORINCO LUCA）が3月31日、中部河南省鄭州市の鄭州上街空港で初飛行に成功しました。これは、これまでに初飛行を果たした世界最大の貨物用ドローンとなります。

長鷹-8は滑走路に沿ってスムーズに加速し、わずか280メートルの滑走で離陸・上昇し、インテリジェント飛行制御、アビオニクス、機体電装システム、動力燃料、飛行特性など各システムの重要項目の検証を順調に完了しました。約30分間の飛行後、ドローンは正確かつ安定して着陸し、初飛行を無事に成功させました。今回の飛行は全行程を通じてインテリジェントシステムが主導し、技術者は監視のみ担当する方式を採用しています。飛行中の姿勢は安定しており、各システムは良好に作動しました。これは、中国が7トン級のインテリジェント無人輸送プラットフォーム分野で重要な進展を遂げたことを示しています。

長鷹-8は「無人空中トラック」とも称され、大型貨物ドローンの耐空証明基準に厳格に準拠して設計され、多くの顕著な優位性を備えています。

中国の低空経済は目下、大規模化と応用の新たな段階へと加速しています。長鷹-8の初飛行の成功は、耐空証明の取得、量産納入、商業運営の推進を後押しし、安全で効率的かつインテリジェントな低空輸送ソリューションを提供することになります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

