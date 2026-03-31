【3月31日 AFP】オーストラリア政府は31日、16歳未満のSNS利用を禁止する法律に違反した疑いがあるとして、フェイスブック、ティックトック、ユーチューブに対する調査を行っていると発表した。

オーストラリアは昨年12月、性的な表現や暴力に満ちた「有害なアルゴリズム」から若者の心を守る必要があるとして、世界で最も人気のある一連のSNSサイトへの16歳未満のアクセスを禁止した。

画期的な同法の施行から3か月が経過したが、同国のオンライン安全監視機関は「オーストラリアの子どもたちのかなりの割合」が依然として禁止されたプラットフォームを閲覧していることを突き止めた。

こうした状況についてアニカ・ウェルズ通信相は記者団に対し、「オーストラリアの世界最先端のSNS法が失敗しているのではなく、ビッグテック（巨大IT企業）が法律を守ることを怠っている」とし、「SNS大手が真剣に対応しないことは許さない」とした。

対策が問題視されたのは、フェイスブック、インスタグラム、スナップチャット、ティックトック、およびユーチューブだ。

ウェルズ氏は、「これらはどれも不可能なことではない。革新的な数十億ドル規模の企業であるビッグテックにとって、決して難しいことですらないはずだ」と指摘。「これらの企業がオーストラリアでビジネスをしたいのであれば、オーストラリアの法律に従わなければならない」と強調した。

同法の下で、テック企業は最大3390万ドル（約54億円）の罰金を科される可能性がある。

オンライン上の安全を監視・規制する「eセーフティ委員会」によると、法律の施行以降、未成年ユーザーのものと思われる500万以上のアカウントが削除されたという。

オーストラリアのユーザーが16歳以上であることを確認するのはSNS側の責任となっている。

フェイスブックとインスタグラムを運営するメタは、ユーザーの年齢を正確に証明することは「業界全体の課題」であるとしている。同社はAFP通信に対し、「16歳未満のアカウントを検出し削除するための法的強制力への投資を継続する」と語った。

画像共有プラットフォームのスナップチャットは「法制度の下で合理的な措置を講じることに全面的に取り組んでいる」とAFPに述べ、これまでに45万のアカウントを凍結したことを明らかにした。ティックトックはコメントを控えており、またユーチューブは問い合わせに回答していない。