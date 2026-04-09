【4月9日 東方新報】春の日差しが降り注ぐ広東省（Guangdong）広州市（Guangzhou）南沙区の十八羅漢山森林公園は、桜の花の海と化している。「桜の調べ・南沙に咲く花」をテーマとした「第4回南沙桜花節（十八羅漢山）」兼「投資誘致説明会」が3月14日に開幕した。今回の桜花節は地域の文化・観光を代表するイベントの一つとして市民に広く歓迎され、南沙区の文化・観光消費を促進している。目を見張る収入データは「桜経済」の強力な波及効果を裏付けている。

このイベントは、文化体験、青年交流、広東・香港・マカオの融合、産業プロモーションを一体化した総合プラットフォームであり、南沙が文化・観光で人を集め、その人気を発展につなげる生きた実践となっている。

開幕式では、国内外から集まった多くのバイオリン奏者による18人編成のバイオリン・アンサンブルが、優雅な弦楽の調べでイベントの開幕を告げ、ロマンチックで雅やかな雰囲気を醸し出した。歌手の李達成（Li Dacheng）氏がアンサンブルと共に「月半小夜曲（日本の歌謡曲ハーフムーン·セレナーデの広東語バージョン）」や「愛を信じて（第9回香港映画祭金賞受賞作品テーマ曲）」などの名曲を情感豊かに披露し、弦楽器の音色と歌声が織りなす余韻は長く続いた。「桜の木の下でバイオリンのアンサンブルを聴き、しかも馴染み深い広東語の歌まで聴けるなんて、雰囲気最高だ」、来場した観光客はこぞってスマホをかざして撮影していた。

イベント会場は、桜をテーマにしたトレンドマーケットが多くの人たちで大変な賑わいを見せていた。ここには地元の若者ブランドが集結し、桜スペシャルブレンドコーヒー、桜の姿をかたどったアイスクリーム、中国の無形文化遺産にちなんだクリエイティブグッズなど、特色ある店が軒を連ね、来場者の味覚と購買欲を一度に満たしていた。マーケット内の「映えスポット」では、漢服や油紙傘などの衣装・小道具のレンタルサービスが用意され、誰でも簡単に雰囲気たっぷりの写真を撮ることができる。

「普段は仕事が忙しすぎるので、桜花節に合わせてキャンプに来てリラックスしている。桜を楽しみながら友だちと集まれるなんて、こんなスローライフは本当に気持ちいい」、深セン市（Shenzhen）からの観光客・張(Zhang)さんは感慨深げに語った。

主要な目玉イベントに加え、今回の桜花節では大湾区の若者たちと連携し、全ての年齢層をカバーする様々なテーマイベントも企画されている。その中で、「青春図南 活力湾区（青春の大きな志、活力ある湾区）」と題した「第8回十八羅漢山-広東・香港・マカオ大湾区青年オリエンテーリング競技大会」には、大湾区の大学生、青年団体、アウトドア愛好家など1000人を超える人たちがチームを組んで参加した。

また、十八羅漢山では7.2キロのハイキングイベントも行われ、参加者はタイムを競うことなく、桜の名所や文化スポットをめぐりながら散策を楽しんだ。さらに、第3回集団結婚式も開かれ、大崗鎮に伝わる無形文化遺産の伝説「梅郎と布娘」を取り入れた演出が披露された。「南沙版のロミオとジュリエット」ともいえる物語の世界観を生かした催しで、桜に囲まれた会場では新郎新婦たちの門出が華やかに祝福された。伝統文化の新たな魅力を伝える場にもなっていた。

「桜花節」が開催されるたびに、観光客、業界関係者、企業関係者が南沙に集い、濃厚な交流の雰囲気と大きな集客力を生み出している。南沙区はこの好機を的確に捉え、企業誘致活動とイベントを深く融合させ、土地や施設の適切な紹介、政府と企業の深い交流プラットフォームの構築、広州と香港の連絡往来の架け橋となるプラットフォームの構築という3つの施策を通じて「桜花節」の集客力を確かな発展の力へと転換させている。

「桜花節」に集まる旺盛な人出を活かし、イベント会場には特色ある優良製品の展示・紹介コーナーが入念に設けられ、地元の優良企業の製品が一堂に展示されている。

展示エリアでは、広汽トヨタ自動車（GAC Toyota Motor）や広州TCL制冷設備といった大手メーカーが新エネルギー車やスマート家電を展示しているほか、丙辛新材料や唐芯科技などの新興企業も、高性能素材やマグネシウム合金製の歩行支援機器などの開発成果を披露している。さらに、日用品・アパレル企業や、伝統的な絹織物「香雲紗」の継承に取り組む文化関連企業も参加し、多彩な商品が紹介されている。

「桜の集客力」から「産業の定着」、そして「消費の増加」へと、南沙は文化と観光の融合を原動力に、イベントのチケットを起点としてその周辺のさまざまな消費を喚起する（いわゆる「チケット経済」）を持続的に盛り上げようとしている。南沙区政府の話によると、今回の「南沙桜花節」の来場者数は延べ30万人を超える見込みで、周辺の飲食、宿泊、小売りなどの関連消費を著しく押し上げている。

南沙は、地域の消費市場の内発的な力を効果的に活性化させ、「文化・観光の隆盛、消費の振興、住民の満足、商業の活発化」という多面的な好循環を実現しようとしている。(c)東方新報/AFPBB News

