【3月31日 CGTN Japanese】中国の国有銀行、中国工商銀行（ICBC）がこのほど公表した2025年年次報告書によると、2025年の総資産は53兆4800億元（約1230兆円）に達し、世界で初めて総資産が50兆元（約1150兆円）を超えた銀行となりました。

データによると、2025年にICBCは営業収益が前年比1.9%増加し、8013億9500万元（約18兆4320億円）を達成しました。純利益は同1.0%増の3707億6600万元（約8兆5300億円）であり、利息収益は同0.4%減の6351億2600万元（約14兆6100億円）、非利息収益は同11.8%増の1662億6900万元（約3兆8200億円）でした。資産の質の面では、2025年末のICBCの不良債権率は1.31%で、2024年末の1.34%から3ベーシスポイント低下しました。

また、2025年は計1106億元（約2兆5400億円）の現金配当を予定し、うち504億元（約1兆1600億円）はすでに中間配当として支払われ、さらに年末配当として602億元（約1兆3800億円）を追加配当する予定です。年間平均株価に基づくと、A株とH株の配当利回りはそれぞれ4.22%と5.99%に達します。

ICBCの劉珺総裁は、「複雑で変化の多い外部環境に直面しながらも、常に実体経済へのサービスを通じて自らの経営の質と効率を向上させている」とし、2026年には総合化サービスの拡大、グローバル統合経営の強化に重点を置き、同時にデジタル・インテリジェンス化の発展を絶えず推進していくと表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

