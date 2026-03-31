【3月31日 CGTN Japanese】中国財政部はこのほど、国民生活の保障と改善、財政収支の矛盾緩和を図るため、中央企業（中央政府が資産を保有する国有企業）から徴収する国有資本収益の比率を引き上げ、新たな比率を初めて公表しました。

中国財政部が発表した2026年中央財政予算において、「2026年中央国有資本経営予算に関する説明」の中で、中央政府が100%出資する非金融系国有全資企業の税引後利益に対する納付比率が初めて明らかにされました。関連データに大きな見直しがあったため、納付比率が大幅に引き上げられ、2025年の中央国有資本経営収入に占める中央企業の利益納付額は3750億7700万元（約8兆6300億円）に達し、前年比で約78.5%増となりました。

「説明」によると、中国の非金融系国有全資企業の税引後利益納付比率は、以下の4カテゴリーに分けて適用されます。

第1類：たばこ企業および石油・石油化学、電力、通信、石炭などの資源型企業で、納付比率は35%。



第2類：非鉄金属および鉄鋼冶金・採掘、運輸、電子、貿易、建設などの一般競争型企業で、納付比率は30%。

第3類：軍需企業、体制転換後の科学研究機関、中国郵政集団、中国国家鉄路集団、北大荒農墾集団、中央文化企業、中央省庁所属企業で、納付比率は20%。

第4類：政策性企業で、納付は免除。

このほか、小型・零細企業の基準に該当する国有独資企業で、納付すべき利益額が10万元（約230万円）未満の場合は、第4類と同様に納付免除措置が適用されるとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

