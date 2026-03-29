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【3月29日 AFP】フィギュアスケート世界選手権は28日、チェコ・プラハで男子シングル・フリースケーティング（FS）が行われ、ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪で大失速したイリア・マリニン（米国）が3連覇を果たした。鍵山優真が2位、佐藤駿が3位に入った。

マリニンは、ミラノ五輪のショートプログラム（SP）で首位に立つも、FSで崩れて8位に終わっていた。その後初めて出場した今大会、SPで9.44点差の首位に立ちこの日のFSに臨んだマリニンは、五輪の演技よりも慎重さを見せて技術面を簡略化し、代名詞でもある4回転アクセルを3回転アクセルに変更した。

さらに、4回転ジャンプの数を7回から5回に減らしたが、五輪での失敗から立ち直って218.11点を記録。合計329.40点として、鍵山に22.73点差をつけた。

男子シングルでの大会3連覇は、2018～21年（20年大会は中止）のネイサン・チェン（米国）以来となっている。

鍵山はSP6位から立て直して合計306.67点とし、世界選手権で通算4度目の銀メダル獲得となった。

ミラノ五輪で銅メダルを獲得していた佐藤は、合計288.54点として3位に入り、世界選手権では初のメダルを獲得している。(c)AFP