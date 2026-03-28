【3月28日 AFP】イスラエル軍は27日、イラン中部にある重水炉とウラン処理施設を攻撃したことを認めた。

イスラエル軍は声明で、「少し前に、イスラエル空軍はイラン中部アラクにある重水炉を攻撃した」と述べ、同施設を「核兵器用のプルトニウム生産における重要拠点」と呼んだ。

これに先立ちイランメディアは、ホンダブ重水炉施設が米イスラエルによる攻撃を受けたが、死傷者や放射線漏れはなかったと報じていた。

ホンダブ村付近の重水炉建設は2000年代に始まったが、イランと主要国との間で2015年に締結されたが現在は破棄されている核合意に基づき、中断されていた。

重水炉は炉心を撤去され、コンクリートを流し込まれたため、稼働不能となっている。

この重水炉は公式には医療研究用のプルトニウム生産を目的としており、敷地内には重水製造施設も併設されている。

イスラエル軍は27日、イラン中部ヤズドにあるウラン処理施設を攻撃したことも認めた。

イスラエル軍は声明で、「少し前に、イスラエル空軍はイラン中部ヤズドにあるウラン抽出施設を攻撃した」と述べ、同施設について「ウラン濃縮プロセスに必要な原料を生産するイラン国内で唯一の施設だ」と説明した。

これに先立ちイラン原子力庁が同施設が米イスラエル軍による攻撃を受けたと発表。「放射性物質の漏出はなかった」と付け加えた。

イスラエルと米国はイランが核兵器保有を目指していると非難する一方、イランは核開発計画は民生目的だと主張している。

イスラエルは昨年6月の「12日間戦争」でもアラクの重水炉を空爆した。(c)AFP