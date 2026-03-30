【3月30日 CGTN Japanese】完全電動型コンテナ船「華航新能2」と「華航新能3」の就航式が3月26日、中国中部に位置する湖北省武漢市でおこなわれ、長江中上流初のゼロ炭素輸送船団が正式に設立されたことを示しました。

この船団は華中港航グループが手掛けたもので、計5隻の完全電動型コンテナ船があります。最初に建造された「華航新能1」は2023年11月16日に就航し、湖北省で初めて長江幹線と支線での運営に投入された完全電動型コンテナ船です。この船は時速18キロ、航続距離175キロで、100個以上の標準コンテナを積むことができます。運航開始から2年余りで、すでに長江を10万キロ近く航行し、全過程の「ゼロ排出、ゼロ汚染、ゼロ炭素」輸送を実現し、1隻で毎年334トンの温室効果ガス排出を削減することができます。

説明によると、湖北省は長江の流れる距離が最も長い省として、中国のグリーンスマート船舶の研究開発および設計の8割を担当しています。2025年、湖北省の船舶産業の生産額は1000億元（約2兆3000億円）を超え、記録を更新しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

