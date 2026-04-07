【4月7日 東方新報】「粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア、Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area）」の科学技術分野、ベンチャーキャピタル業界、起業家グループから参加した60名を超える女性代表が13日、広東省（Guangdong）広州市（Guangzhou）南沙区に集結した。彼女たちは「巾帼図南・星耀Shero-科技産業双向赋能交流对接会」と題された交流イベントに参加し、大湾区の科学技術産業の革新的発展に向け、女性の英知と活力を注ぎ込んだ。

このイベントは、研究成果の事業化、起業リソースのマッチング、産業の協同発展に向けた質の高いプラットフォームを構築することを目的としている。「対接会（マッチング会）」の会場で、南沙区人民代表大会常務委員会の冷瑞華（Leng Ruihua）副主任が「各界の優秀な女性人材が南沙に根を下ろし、南沙で夢を育み、女性の知恵をもって産業発展を促進し、女性の力をもって大湾区建設を共に推し進め、手を携えて『ウーマンパワー』を結集し、『図南の志（中国古典の一節「鳳凰が南を目指して飛ぶ」ほどの広大な志）』に向かって共に進み、質の高い発展を遂げる女性たちの輝かしい一章を共に描こう」と歓迎のスピーチを行った。

対接会の会場では2つの重要な発表が相次いで行われ、参加者の大きな関心を集めた。広東省の「最も美しい科学技術工作者」で香港科技大学（広州）（Hong Kong University of Science and Technology ＜Guangzhou＞）・機能ハブ先進材料学域の主任・高平（Gao Ping）氏が最新の研究成果を発表した。彼女のチームは、世界で最も薄く、最も強いナノ薄膜材料を開発し、生物医療、新エネルギーなどの分野で技術的ブレークスルーを実現した。汗センサーや高性能電池セパレーターなどの製品の事業化が実現しており、その主要な指標はいずれも業界トップレベルにあり、産業発展に向けた研究開発の着想と技術的支援を提供している。

「広州市雷雨投資管理」の創設パートナー・俞文輝（Yu Wenhui）氏と、同じく同社のパートナーで女性企業家支援プラットフォーム「EnrichLady」の共同発起人である何芙珞（He Fuluo）氏は、共同で「雷雨英瑞女性創業投資基金」を発表した。このファンドの規模は1億元（約23億1700万円）で、女性が設立した創業チームへの投資に重点を置き、AIエージェント、情緒経済、トレンド玩具などの分野を主要な投資分野としている。1件あたり100万元（約2317万円）から500万元（約1億1585万円）を投資し、エコシステム共同創出モデルを通じてプロジェクトを支援し、女性の起業の道を支えるとしている。

テーマ別共有セッションでは、大湾区の科学技術イノベーション分野で活躍する多くの優秀な女性代表が次々に登壇し、多分野・多角的な視点の素晴らしい発表を行い、来場者に科学技術イノベーションに関する知識の饗宴を提供した。

その中で、華南理工大学（South China University of Technology）生物科学与工程学院の二级教授で「広東省発酵・酵素工程重点実験室」主任の林影（Lin Ying）氏は、酵母合成生物学や組換えコラーゲンのグリーン製造などをテーマに、ピキア酵母の技術的課題を克服し、組換えコラーゲンの高効率な量産を実現した。その成果は、医療・健康、美容、食品などの分野に応用されている。

香港科技大学（広州）システムハブスマート交通学域の助教授で博士課程指導教員の孫暁通（Sun Xiaotong）氏は「ミクロ的相互作用からマクロ的形態へ：スマート時代の交通システム研究」をテーマに、スマート時代における交通システムの個々のミクロ的な行動と巨視的なシステムパフォーマンスの関連性を解説し、配送時の停車や交差点信号の最適化などの事例を交えつつ、モデリングと最適化を通じて交通システムの安全性、効率性、持続可能な発展を実現する道筋を探究した。

科学技術と文化芸術が互いに輝き合い、強さと優しさが調和して、女性たちの気品と風采を際立たせた。今回のイベントでは特別に文芸パフォーマンスのコーナーが設けられ、散文詩の朗読、中国伝統の弦楽器・古筝（こそう）の演奏、歌唱が次々と披露され、この科学技術イノベーションの盛会に豊かな人文的雰囲気を添え、科学と芸術が「山の頂で巡り合う」という美しい情景を生き生きと表現した。(c)東方新報/AFPBB News

