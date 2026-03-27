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【3月27日 AFP】戦時下にあるイランの治安部隊は12歳の子どもも入隊させ、首都テヘランで検問などの任務に就かせている。革命防衛隊（IRGC）の幹部が26日、国営テレビで語った。

米イスラエルとの戦争開始以来、テヘラン各地には検問所が次々と設置されており、住民からの報告によると、一部の検問所には短機関銃を手にした10代の少年も詰めているという。

イラン当局は、治安部隊への入隊者を増やすため、テヘランで「イランのために」と銘打った採用キャンペーンを開始し、入隊年齢の下限を12歳に引き下げた。

テヘラン駐在の革命防衛隊幹部、ラヒム・ナダリ氏は国営テレビに対し、12歳から治安部隊に入隊し、革命防衛隊や民兵組織「バシジ」と共に「世界のいじめっ子（米国のこと）」に立ち向かうことができると述べた。

任務には「治安情報の収集やパトロール」などが含まれる。

テヘラン各地のバシジの検問所などに入隊を希望する10～20代の若者・少年が殺到していたことから、「12～13歳の子どもたちも入隊を希望していることから、入隊年齢の下限を12歳に引き下げた」という。

国外からのAFPの取材に対し、テヘランの住民は、開戦以来市内で武装した若者を目にしていると語った。

住民のカベさんは、「重火器を据え付けた軍用ピックアップトラックが道路を封鎖し、車を捜索している。そのわずか100メートル先には、短機関銃を持った10代の若者がいて、また車を止めている」「ミサイルが着弾すると、そのエリアは即座に封鎖される。訓練を受けていない10代の若者たちが自動小銃を手に『ここに立て、あそこに立て』と怒鳴って住民に命令し、定期的に空に向かって威嚇射撃をしている」と語った。

別のテヘラン住民は、夜になるとイスラム神権体制の支持者たちが「スピーカーを搭載した車に乗り込み、旗を掲げて大声でデモ行進し、街中でシュプレヒコールを上げている」と述べた。(c)AFP