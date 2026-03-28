【3月28日 CGTN Japanese】中国船舶集団大連造船所が建造した30万7000トンの次世代超大型タンカーが3月25日、引き渡されました。

このタンカーは「君望」号と呼ばれ、中国が独自に開発・設計した次世代超大型タンカーです。全長約333メートル、幅60メートルで、革新的な6気筒主エンジンと排ガス脱硫装置などの新技術を採用し、船の総合的な省エネ効果と環境保護レベルが著しく向上しました。

中国船舶集団大連造船所の畢洪坤プロジェクトマネージャーによると、甲板面積は1万8000平方メートルを超え、船底から操舵（そうだ）室までの高さは、20階建てビルに相当するとのことです。高効率プロペラ、プロペラ前置省エネ装置、プロペラ後流の渦を抑えるプロペラボスキャップフィン（PBCF）の一体化設計を的確に実現し、性能指標は世界一流レベルに達しています。

畢氏によると、中国の超大型タンカー技術は現在も進化を続けており、将来的には新型グリーン燃料や第3世代の帆走技術を採用し、国際的な最新環境保護基準に対応していく方針です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

