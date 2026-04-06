【4月6日 東方新報】このほど、中国のEコマース大手・京東（JD.com）は、2026年卒業予定者を対象とした「JD YOUNGインターンシッププログラム（略称：JDY）」の募集を本格的に開始した。採用予定数は1万人以上で、そのまま正社員として採用される可能性のあるポジションが10以上の職種にわたって用意されている。同プログラムでは、入社から正社員登用までを見据えた体系的な育成プランが学生に提供される。業界トップレベルの給与待遇に加え、JDYインターン生には、条件なしの住宅補助と無料社宅（アパート）の選択制という住居福利厚生も用意されている。

過去1年間で、1万人以上の学生がJDYインターン生として参加し、体系的な研修と専任の指導担当者によるサポートのもとで急速に成長し、多くのインターン生が新卒社員向け育成プログラム「JD STAR新星計画」や「TET総合職養成プログラム」への採用機会を獲得し、正社員としての内定を勝ち取った。その中でも、技術、商品、購買・販売など一部の職種では、正社員登用率が70%を超えるケースも見られる。「同期のインターン生の7～8割がそのまま採用された。皆、実習体験がとても良かったので、機会があれば残りたかったようだ」、商品部門のインターン生・羅（Luo）さんはそう話した。

この高い登用率の背景には、京東のインターン生一人ひとりに対する「真の投資」と「真の育成」、そしてあらゆる努力を「真の成果」につなげ、全ての学生に「真の成長」を促すという姿勢がある。京東は若者の成長と発展を非常に重視し、すべてのインターン生に体系化された育成プログラムを提供している。入社時には3日間の新入社員特別研修で学生の円滑な職場適応を支援する。また、一人ひとりに専任の指導担当者がつき、学生の個々の成長段階に合わせた指導を行う。

京東は、このような充実した成長メカニズムを通じて、学生が速やかに学び、成長し、学生から社会人への役割転換をスムーズに果たし、成長と報酬の機会に満ちた環境で、職業発展の可能性を追求できるよう支援している。

今年のJDYプログラムで募集が予定されている職種は、技術、購買・販売、商品、運営、マーケティングなど10分野におよび、小売、テクノロジー、物流といった中核的事業部門のほぼ全領域をカバーしている。特に技術分野への投資をさらに拡大し、大規模モデル、検索・推薦・広告、オペレーション最適化、ビッグデータ、具身型AI（エンボディド・インテリジェンス）といった先端分野で多数のポジションが用意されており、技術・研究開発系の職種は全体の3分の1以上を占める見込みだ。

特筆すべきは、今年は、卒業予定の学生に対して、早ければ6月にも今年（27期）の正社員としての正式な内定通知書を発行する可能性があることだ。さらに、すでに卒業済みの学生に対しても、実習期間の成績が優秀であれば、新卒採用計画における最終面接へのストレートパスを取得できる制度も設けられている。

また、若者が「軽やかに」スタートできるよう、学校から職場への移行期における住居に関する経済的負担の軽減のため、京東は北京市に70億元（約1621億2000万円）を投じ、5000戸を超える若者向け社宅を建設している。昨年9月に使用が開始されたインターン生向け社宅では、インターン生が家具・家電付きの部屋に無料で入居でき、これまでに延べ1500人以上が入居している。アパートには24時間体制の警備と専任のオンラインコンシェルジュが配置されている。また、敷地内には5000平方メートルを超える商業スペースがあり、カフェ、コンビニ、理髪店、イベント会場など、さまざまな生活関連施設が備わっている。

「業界トップクラスの給与に加え、住居に関する福利厚生からは、京東のインターン生に対するきめ細やかな配慮が感じられ、とても温かみがある」と語るインターン生の林（Lin）さんは、複数の企業のインターンシップの機会を比較検討する際、生活面での福利厚生が重要な考慮事項だったという。「仮に社宅を選ばなくても、条件なしの住宅補助があるというのは、インターン生にとっては本当にありがたいことだ」と話している。

大学卒業生は、活力と創造性に富む貴重な人材であり、京東は一貫して「人への投資」を堅持し、人材の獲得と育成に注力することで、大学生に継続的により多くの職場と活躍の場を提供し、質の高い十分な雇用の促進に貢献している。小売、物流、テクノロジー、ヘルスケア、工業、不動産など多岐にわたる事業領域を有する京東は、若手人材の育成に豊かな土壌を提供し、実践の場で若者が「主役を担い、中心的な役割を果たす」ことを積極的に後押ししている。これは、企業の長期的な発展の基盤を固めるだけでなく、社会にとって多くの使命感、実践力、革新性を備えた質の高い人材を育成することにもつながっている。(c)東方新報/AFPBB News

