【3月27日 CGTN Japanese】中国でこのほど開催された2026年全国化粧品監督管理業務会議で明らかにされた情報によると、2025年に中国で承認・登録された化粧品の新原料と新規届け出原料の数は前年比約9割増加しました。また、2025年の中国の化粧品市場規模は1兆元（約23兆円）を超え、うち国産品のシェアは約6割でした。

中国国家薬品監督管理局化粧品監督司の李雲峰副司長によると、同局は2025年、化粧品新原料2件の登録を承認し、新規届け出原料169件（中国産150件、輸入19件）を登録し、前年比87.9%増加したとのことです。

関連統計は、2025年の中国化粧品産業の市場規模が前年比2.8%増の1兆1000億元（約25兆3000億円）を超え、うち国産ブランド売上高は57.4%を占めたことを示しています。また中国の化粧品輸出は数年続けて高成長を維持しており、2025年の輸出総額は前年比9.2%増の78億2000万ドルに達しました。

中国国家薬品監督管理局の責任者は今年の化粧品規制について、子供用化粧品、特殊化粧品、しわ防止、肌荒れ防止、ニキビ対策などの効果を宣伝する化粧品、さらに集中取引市場や美容サロン、理容室などの重点分野に焦点を当てると説明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

