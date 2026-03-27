【3月27日 CGTN Japanese】朝鮮の国営通信社、朝鮮中央通信の報道によると、朝鮮労働党総書記・国務委員長の金正恩（キム・ジョンウン）氏は3月23日、核保有国の地位を引き続き固め、敵に対する闘争に前向きに取り組むと示し、韓国を「最も敵対的な国」と正式に定義すると表明しました。

金氏は、「特に明確にしなければならないのは、われわれは韓国を最も敵対的な国と見なし、最も明確な言葉と行動で徹底的に拒絶し、無視することだ。韓国のわが国に対するいかなる挑発行為に対しても、ためらうことなく、遠慮することなく必ずその代償を払わせる」と述べました。金氏はまた、「米国は世界中でほしいままに侵略を仕掛けている」と指摘しました。

朝鮮中央通信が2月26日に報じたところによると、金氏は朝鮮労働党第9回党大会中の活動報告において、朝鮮・韓国関係について、「徹底的な敵国、永遠の敵」と韓国を位置付けました。朝鮮は今回さらに、南北関係を最も敵対的な国家間関係と位置付け、これを不変の原則的立場としています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

