【3月25日 AFP】イランは国際海事機関（IMO）に提出​​した声明の中で、「非敵対船舶」については関係当局と連携して安全保障規則を順守すれば、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を通過できると述べた。

声明は「非敵対船舶は、イランに対する侵略行為に関与も支援もしておらず、かつ宣言された安全保障規則を完全に順守することを条件として、関係当局と連携してホルムズ海峡の安全な通過を享受できる」としている。

IMOは24日、22日付のこの声明について、イラン外務省からの回覧要請を受けて公表したとして、加盟国およびNGOに共有したと付け加えた。

声明は「侵略当事者、すなわち米国とイスラエル政権、およびその他の侵略参加者に属する船舶、資産は、無害通航または非敵対通航の対象とはならない」と強調するとともに、「この重要な航路におけるあらゆる混乱、不安、リスクの増大」の責任は米国とイスラエルにあるとし、両国が「イランに対する違法かつ不安定化を招く戦争」を仕掛けていると非難。

米国とイスラエルは「中東の平和と安定を危険にさらし、国際海運を前例のない脅威にさらした」と付け加えた。

イランは、2月28日に始まった米イスラエルによる攻撃以降、ホルムズ海峡を事実上封鎖しており、世界の原油・天然ガス価格は高騰している。(c)AFP