【3月24日 CGTN Japanese】中国の中央銀行である中国人民銀行の潘功勝総裁は、3月22日に開かれた「中国発展ハイレベルフォーラム」2026年年次総会において、「人民元の国際化は近年着実な進展を遂げ、国内外の関係者により多様な通貨の選択肢を提供している」との考えを示しました。

潘総裁はまた、「人民元の融資コストは目下、相対的に低い。2025年に多くの国の政府、国際開発機関、金融機関、大手企業が発行したパンダ債は1700億元（約3兆9100億円）を超え、香港で発行されたオフショア人民元債の規模はさらに大きくなった。われわれは人民元の越境利用制度の手配と金融インフラの建設を引き続き改善する。多様な通貨・金融協力を展開し、オフショア人民元市場の発展を推進し、越境貿易や投融資活動に利便性を提供していく」と強調しました。

潘総裁はさらに金融業のハイレベル開放について、「中国の株式市場と債券市場の規模は現在いずれも世界第2位だ。マーケットデプスや強靭性、流動性が持続的に向上している。2025年末時点で、海外機関と個人が保有する国内株式、債券、預金貸付などの人民元建て金融資産は10兆元（約230兆円）を超えた。中国は海外投資家が中国の金融市場に参加し、投資することを歓迎する」と表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

