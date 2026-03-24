【3月24日 CGTN Japanese】中国では、国際金価格の下落に伴い金価格が下落したことで、多くの消費者に関連商品の購入チャンスが訪れました。上海では多くの金銀宝飾品店が客足のピークを迎えました。

上海黄浦区のある金銀宝飾品店で取材したところ、十数分で6、7人の消費者がカウンターへ金の価格を問い合わせに来ました。同店のその日の金価格は前週より10%以上も下落して1グラム当たり1058元（約2万4500円）でした。

多くの金銀宝飾品店によると、金の価格下落にあって、従来型の加工法や3Dハードゴールド製法などによる金の装飾品の人気が出ています。一方で、投資用の金地金のカウンターは相談に来る消費者も少なめで比較的閑散としています。ある店の店長によると、最近は金買取の業務量が減少しているとのことです。

上海市黄浦区のある金銀宝飾品店の店長によると、週末は人が少し多くて1日当たりで40人から50人ほどです。装飾品の売り上げはまずまずですが、買い取りは最近少なめです。金の価格が下がったために、人々が売りたがらないからとのことです。

上海黄金取引所では金の国際価格が下落した影響で、金先物の中心限月も5営業日連続で下落し、金曜日だった20日の夜間取引終了時点では1グラム当たり1016.12元（約2万3500円）になり、1週間の下落幅は8%を超えました。

中国の証券大手である国信証券傘下の先物取引専門会社である国信期貨の顧馮達首席アナリストは「国内市場は国際金価格に追随して過去40年で最大の週間下落幅を記録し、1グラム当たり1050元（約2万4300円）や1030元（約2万3800円）などのテクニカル上の節目（売り買いの判断の目安になる金額）を相次いで割り込んだ。下方へのブレイクアウト（多くの投資家が、この金額以下にはならないだろうと信じていた最低ラインを割り込むこと）の様相を呈している」と指摘し、「今回の金価格の暴落は多くの要素が短期間内に重なった共振の影響だ。第1は、リスクの回避ロジックの一時的な機能不全だ。第2に、世界市場における流動性の危機が現れたことがある。第3に、世界の金融政策についての予想が短期間で変わったことがある」と分析しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

