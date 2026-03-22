この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【3月22日 AFP】韓国の人気音楽グループ「BTS（防弾少年団）」が21日、約4年ぶりとなるコンサートを開催した。所属事務所は、ソウル中心部で行われた待望の公演に推定10万4000人のファンが集まったと発表。当初の予想を下回る数字となった。

7人組のBTSは、兵役義務に伴う数年間の活動休止を経て、初めて全員でステージに立った。中には、北朝鮮との軍事境界線近くに配属されていたメンバーもいた。

所属事務所のHYBEはAFP通信に対し、「チケット販売数と国内主要携帯キャリア3社のデータに基づき、光化門広場での公演には10万4000人のファンが参加した」と述べた。

当初は最大26万人の動員が予想されていたが、実際にはそれを大きく下回った。また、聯合ニュースによると、警察当局の推計は約4万2000人にとどまっている。

コンサートの模様は、ネットフリックスを通じて約190か国にライブ配信された。

BTSは今後、4月9日の韓国・高陽公演を皮切りに、世界34都市で82公演を予定するワールドツアー「ARIRANG」に乗り出す。2026～27年にかけてアジア、北米、欧州、中南米を巡る予定で、韓国や北米などのチケットは販売開始から数時間で完売した。(c)AFP