【3月23日 CGTN Japanese】国際卓球連盟（ITTF）は3月19日、連盟執行理事会の審議と承認を経て、ITTFダブルスワールドカップを新設すると発表しました。第1回大会は男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの種目を統合し、2027年に開催されます。

今大会の創設は、2028年ロサンゼルス五輪での卓球競技のすべての種目について、それぞれに対応するワールドカップとしての試合が出そろったことを意味します。

2028年ロサンゼルス五輪での卓球競技では、男子ダブルスと女子ダブルスがアテネ五輪以来、初めて五輪での実施種目に復活し、混合ダブルスとともに完全なダブルスの競技体系が構成されます。

ITTFのペトラ・ソーリング会長は「ダブルス種目の五輪復帰にあたり、ITTFのダブルスワールドカップの創設は、まさにこの重要な節目に合わせて打ち出した重要な措置だ。世界トップクラスのダブルス選手に対して、彼らにふさわしいワールドカップという競技の舞台を提供すると同時に、ロサンゼルス五輪への成長と強化の整備された道筋を構築していく」と述べました。

卓球ワールドカップの競技体系はここ数年、著しい拡充を実現しました。男子、女子シングルスの卓球ワールドカップは2024年に再開され、すでに2回の競技大会を成功させました。混合団体のワールドカップは2023年に創設されました。ダブルスのワールドカップの追加に伴い、卓球ワールドカップの競技体系は五輪の全種目を網羅することになります。

ITTF執行理事会は、大会の出場資格体系を慎重に計画することを明確にし、資格獲得の経路に既存の競技大会による判定の枠組みを利用するか、あるいは資格獲得のための競技大会を新設するかで実現すると表明しました。大会の開催地や開催日、形式などの詳細情報は後日に正式発表されるとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

