【3月20日 CGTN Japanese】中国の天津市は先ごろから、末端医療衛生サービスシステムのデジタル化への移行を進めており、慢性疾患の管理、ホームドクターサービスなどの分野で、他の地域でも普及可能な「AIプラス」の措置を実施しています。

天津市西青区中北鎮にあるコミュニティー衛生サービスセンターでは、患者が健康管理師の指導により診療前のスクリーニングを受け、データはリアルタイムでAIモニタリングプラットフォームに入力されます。システムは自動的に前回データと照合し、対象に応じた慢性疾患管理の提案を作成します。天津市では目下、市内のコミュニティー衛生院266カ所が共同で「デジタル健康共同体」を構築しています。補助診療システムの導入により、患者の検査データがクラウドに保存され、継続的な慢性疾患管理データベースが形成されます。同時に市レベルの専門病院の治療方法もシステムに組み込まれ、末端医療部門の医師がリアルタイムで参照できます。

天津市の「デジタル健康共同体」の責任者は、「すべてのデジタルプラットフォームとAIは無料で末端医療機関に提供されており、治療能力の向上や治療から住民の健康管理への移行を目指している。医療専門のクラウドプラットフォームにはAIシステムが組み込まれ、臨床医に対する補助的な注意喚起として機能する。これにより、住民が家の近くで質が高く効率的かつ連続した健康管理サービスを受けることができる」と説明しました。

天津市では「デジタル健康共同体」を活用して、166万6000人以上がホームドクターサービスと契約しています。医師は契約した市民の健康データをいつでも入手可能で、電話によるフォローアップや訪問指導ができます。また、AIアシスタントも、服薬や再診のリマインドを定期的に通知します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

