【3月19日 CGTN Japanese】中国各地では目下、春の求人活動が相次いで始まっています。北京市ではこのほど、今春初の大型就職説明会が開かれ、企業約480社が2万件以上の雇用を提供しました。今年は、人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、スマートハードウェアなどの業界で求人需要が増え、多くの重要な職位は人材を奪い合う状態にあります。最新データによると、AIエンジニアの平均月給は2万804元（約48万円）を超えています。

例年とは異なり、今春の求人では過半数の企業がロボット、AIなど科学技術イノベーションに関連する職位を設置しています。企業側は、「応募者の専門能力が高いかどうかをより一層重視している」と述べています。

就職説明会会場には新職業の特色ある体験エリア12カ所が設置され、ドローン、ペット経済、AIなどの分野を網羅しています。求職者は体験エリアを通じて、新興職種の将来性や求人情報などを入手できます。

今年は、人間とロボットが協力する職場がますます増えています。北京の多くの科学技術企業では、従業員が「デジタル同僚」と共同で業務を達成しています。AIを理解し、AIを利用できることが職場での必須能力とされています。

最新データによると、AIエンジニアの平均月給は2万804元（約48万円）、チップエンジニア1万7790元（約41万円）、モバイル研究開発1万6624元（約38万円）、ソフトウェア研究開発1万5816元（約36万円）に上っているとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

