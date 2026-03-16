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【3月16日 AFP】26F1第2戦中国GPは15日、決勝が行われ、メルセデスAMGのキミ・アントネッリが初優勝を飾った。ジョージ・ラッセルが2位に入り、メルセデスは2戦連続でワンツー・フィニッシュを果たした。

19歳のアントネッリは史上最年少でポールポジションを獲得すると、その座を勝利につなげた。

スタート後に一時順位を落とすも再びトップに立ったアントネッリは、レースをコントロール。最終ラップのヘアピンでタイヤがロックしてひやりとする場面もあったが、ラッセルに5秒以上の差をつけてチェッカーフラッグを受けた。

3位と4位にはルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールのフェラーリ勢が続き、5位以下にハースのオリバー・ベアマン、アルピーヌのピエール・ガスリー、レーシングブルズのリアム・ローソン、レッドブルのアイザック・ハジャー、ウィリアムズのカルロス・サインツ・ジュニア、アルピーヌのフランコ・コラピントが続いた。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、46周目にチームからリタイアを指示されてマシンを降りた。

一方、マクラーレンの王者ランド・ノリス、オスカー・ピアストリはそれぞれの問題でレースのスタートすら切れなかった。

ノリスは電気系統の問題でグリッドに到達できず、ピアストリはグリッド到着後に問題が発生してガレージに戻された。(c)AFP